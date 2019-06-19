Среда, 19 Июня 2019 года
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На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин

Происшествия

Пострадали два человека

Сергиев Посад, Московская область, 19 июня 2019, 03:11 — REGNUM  Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Сообщается, что авария произошла на 59-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиевско-Посадском районе. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на 24-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись пять автомобилей. В результате столкновения были перекрыты три полосы движения из пяти. Также пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое ДТП произошло на МКАД, пострадал один человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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