Боевики убили более 40 человек в ходе нападения на деревни в Мали

Бамако, , 02:34 — REGNUM Не менее 41 человека погибли в результате нападения вооруженных боевиков на две деревни в центре Мали, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что 17 июня неизвестные вооруженные люди напали на деревни Йоро и Гангафани. Отмечается, что нападавших было около ста человек, они приехали на мотоциклах сначала в деревню Йоро, где убили не менее 24 человек, а затем напали на Гангафани, где убили 17 местных жителей. По предварительной версии, нападавшие принадлежали к народности фулани и напали на представителей народности догон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня объединенные силы Мали и Франции провели операцию на севере западноафриканской страны. В ходе спецоперации были уничтожены 20 боевиков, предположительно, из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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