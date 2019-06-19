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В Сицилии задержали 31 человека за связи с мафией

Происшествия

Из них 26 арестовано, остальные пятеро помещены под домашний арест

Рим, 19 июня 2019, 01:36 — REGNUM  Сотрудники Финансовой гвардии Италии задержали 31 человека по подозрению в связях с одной из мафиозных группировок на Сицилии, сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что задержанных подозревают в участии в организованной преступной группировке — мафиозном клане Чинторино, который действует на востоке Сицилии. Правоохранители поместили 26 человек под стражу, остальных пятерых поместили под домашний арест. Им также предъявлены обвинения в вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях. В ходе спецоперации было изъято имущество на сумму в один миллион евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Италии силовики задержали более 30 человек по обвинению в причастности к деятельности мафиозных группировок, среди арестованных был и лидер болельщиков футбольного клуба «Ювентус» Андреа Пунторно. Его подозревают в связях с боссом города Агридженто на Сицилии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии задержан лидер группы болельщиков «Ювентуса» за связи с мафией

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Организованная преступность
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