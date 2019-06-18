В Псковской области задержали подозреваемого в стрельбе по подросткам

Великие Луки, Псковская область, , 21:53 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области задержан подозреваемый, устроивший стрельбу по подросткам, игравшим в футбол на детской площадке. Как сообщает ГТРК «Псков», им оказался 44-летний безработный, ранее судимый местный житель.

В ходе обыска у него дома изъяты пневматическая винтовка с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП на детской площадке в Великих Луках произошло вечером 16 июня. Неизвестный открыл стрельбу по юным футболистам из пневматического оружия, один из игроков — 16-летний подросток — с пулевым ранением грудной клетки был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.

17 июня пострадавшего подростка навестил в больнице руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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