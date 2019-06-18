Экс-военнослужащие в Ульяновской области продавали имущество со склада

Ульяновск, , 20:32 — REGNUM Ульяновский гарнизонный военный суд вынес приговор четырём бывшим военнослужащим, которым инкриминировали крупную растрату. По данным следствия, они похищали со склада воинской части вещевое имущество и продавали его, ущерб оценён в 13 млн рублей. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СКР.

Перед судом предстали экс-начальник вещевой службы одной из воинских частей, бывший военнослужащим части, двое ефрейторов запаса, а также гражданское лицо. Следствием установлено, что в 2015—2016 годах они «систематически похищали со склада воинской части вещевое имущество, которое затем сбывали сторонним лицам в различных регионах». По оценке специалистов, военному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 13 млн рублей.

Приговором Ульяновского гарнизонного военного суда фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные организованной группой и в особо крупном размере»). В зависимости от роли им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до шести лет, а также штрафы от 200 до 500 тыс. рублей. Кроме того, суд лишил их воинских званий.

Для обеспечения приговора в части взыскания причиненного государству ущерба в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 2,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самарской области в одной из воинских частей прокуратура гарнизона выявила недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания на сумму более 7 млн рублей. По данным надзорного ведомства, начальник продовольственной и вещевой службы военчасти в течение двух лет давал указания подчиненным об изъятии пайков со склада и их продаже. А вырученные деньги поручал передавать ему лично.

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