В Чебоксарах проводится проверка по факту падения ребёнка в колодец

Чебоксары, , 19:21 — REGNUM В Чебоксарах организована доследственная проверка по сообщению о происшествии в микрорайоне Альгешево, где в канализационный люк упала двухлетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. Также в Канаше завершено расследование уголовного дела по факту падения наледи на женщину с ребёнком, которые получили различные травмы.

Предварительно установлено, что 14 июня 2019 года специалисты АО «Водоканал» проводили работы около одного из домов по улице Болгарстроя в Чебоксарах и не успели выставить специальные ограждения возле открытого канализационного колодца.

«В результате в открытый люк во время прогулки провалилась двухлетняя девочка. Ребёнок не пострадал, каких-либо телесных повреждений не получил», — отмечают в следственном управлении.

По данному факту проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях ответственных должностных лиц (работников) «Водоканал» и организации, обслуживающей жилой дом, признаков состава преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Отметим, что в Чувашии также завершено расследование уголовного дела по факту получения травмы ребёнка из-за наледи. Как следует из материалов уголовного дела, 10 марта 2019 года в Канаше с крыши жилого дома по проспекту Ленина упали снег и наледь на проходившую мимо по тротуару 60-летнюю женщину и шедшего с ней за руку пятилетнего ребёнка. Женщина успела прикрыть собой ребенка, поэтому приняла на себя основной удар.

«Под тяжестью снега и наледи они оба упали. В результате женщина получила рану с подкожной гематомой в области головы, что расценивается как легкий вред здоровью, а мальчик — ушиб мягких тканей лица и ссадина, которую он получил при падении на тротуар», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») предъявлено 46-летнему мастеру участка МУП «Чистый город» города Канаша. По версии следствия, ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по своевременной очистке кровли от снега и наледи.