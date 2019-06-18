Вторник, 18 Июня 2019 года
18:29:51 МСК

Во втором по величине городе Алтайского края взорвался газ

Происшествия

Пострадала владелица частного дома

3
Во втором по величине городе Алтайского края взорвался газ
Иллюстрация: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Взрыв бытового газа в деревянном доме по переулку Спартака в Бийске

Барнаул, 18 июня 2019, 18:25 — REGNUM  В Бийске Алтайского края взорвался газ в частном деревянном доме по переулку Спартака. Хлопок газовоздушной смеси раздался вечером 18 июня, пострадала владелица частного дома — пожилая женщина, сообщили журналистам в краевом управлении МЧС.

«Несущие конструкции дома не повреждены. Обстоятельства случившегося уточняются. На месте было задействовано от различных служб 18 человек и семь единиц техники», — пояснили спасатели.

По предварительной оценке, вероятная причина утечки бытового газа из баллона и последовавшего хлопка — неправильная установка редуктора на газовом баллоне. Пострадавшая доставлена в стационар.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить