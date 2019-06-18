Во втором по величине городе Алтайского края взорвался газ

Барнаул, , 18:25 — REGNUM В Бийске Алтайского края взорвался газ в частном деревянном доме по переулку Спартака. Хлопок газовоздушной смеси раздался вечером 18 июня, пострадала владелица частного дома — пожилая женщина, сообщили журналистам в краевом управлении МЧС.

«Несущие конструкции дома не повреждены. Обстоятельства случившегося уточняются. На месте было задействовано от различных служб 18 человек и семь единиц техники», — пояснили спасатели.

По предварительной оценке, вероятная причина утечки бытового газа из баллона и последовавшего хлопка — неправильная установка редуктора на газовом баллоне. Пострадавшая доставлена в стационар.