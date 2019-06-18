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Из северных районов Японии эвакуируют людей. Метеослужба ждёт цунами

Происшествия

Угроза цунами объявлена после землетрясения магнитудой 6,8

Токио, 18 июня 2019, 18:04 — REGNUM  Власти северных префектур Японии эвакуируют население из прибрежной зоны в ожидании цунами, угроза которого была объявлена 18 июня, сообщает телеканал NHK.

Угроза цунами объявлена на севере страны после сейсмических толчков магнитудой 6,8. Не рекомендуется подходить к морским и речным берегам, метеослужба Японии считает, что волны могут достичь высоты до одного метра.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.

Местные СМИ активно обсуждают состояние атомных реакторов, находящихся в зоне стихийного бедствия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии семь ядерных реакторов оказались в зоне землетрясения

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Землетрясения
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