Суд вынес приговор экстремистам из Крыма: от 12 до 17 лет тюрьмы

Ростов-на-Дону, , 17:38 — REGNUM Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымских участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к отбыванию наказания в колонии строгого режима на сроки от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщается, пятеро фигурантов дела, в том числе двое братьев, признаны виновными по части 1 статьи 205.5, части 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в ней»).

По данным правоохранителей, Теймур А. в марте 2014 года организовал на территории Симферополя деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Он занимался скрытой пропагандой, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, воздействуя при этом на их религиозные чувства, а также хранил и распространял экстремистские материалы. Участников террористической организации задержали и арестовали в 2015—2016 годах в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе», — отмечали правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в 2018 году в Крыму были задержаны более 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму, 350 иностранным гражданам запрещён въезд на полуостров.

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