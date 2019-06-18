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В Японии семь ядерных реакторов оказались в зоне землетрясения

Происшествия

Энергетики утверждают, что подземные толчки не вызвали аварийных ситуаций на АЭС Касивадзаки-Карива

Токио, 18 июня 2019, 17:34 — REGNUM  Подземные толчки магнитудой 6,8, зафиксированные на севере Японии, не создали опасных ситуаций на семи остановленных реакторах атомной электростанции (АЭС) Касивадзаки-Карива на территории префектуры Ниигата, сообщает 18 июня агентство Киодо, ссылаясь на заявление представителей энергетической компании TEPCO.

Кроме того, агентство утверждает, что сейсмические толчки не оказали опасного влияния на энергоблоки АЭС в Фукусиме, печально знаменитой после цунами 2011 года.

Тем не менее землетрясение в префектуре Ниигата признано опасным, объявлена угроза цунами.

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Землетрясения
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