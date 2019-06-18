Голодающим работникам подмосковоного хлебозавода обещали дать зарплату

Сергиев Посад, Московская область, , 17:34 — REGNUM В Сергиевом Посаде на местном хлебокомбинате заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов провел встречу с бастующими работниками, которые объявили голодовку после того, как им много месяцев не выплачивают заработную плату. Об этом сегодня, 18 июня, сообщают местные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергиево-Посадский хлебокомбинат перестал работать в мае из-за огромных долгов по газу, свету и воде. Работникам комбината не платили зарплату за февраль, март, апрель и май.

20 и 6 мая работники хлебокомбината проводили собрания и требовали выплатить долги по заработной плате, угрожая голодовкой. Утром 17 июня руководство хлебокомбината в очередной раз пообещало, что инвестор вскоре перечислит деньги на зарплату сотрудников. Но работники уже не поверили начальству и объявили голодовку, а также объявили, что не покинут завод.

В преддверии «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая должна пройти 20 июня, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов решил провести переговоры с бастующими.

В итоге было достигнуто соглашение. Хромов пообещал, что уже 20−21 июня начнутся первые выплаты по заработной плате. На будущей неделе хлебокомбинат будет запущен.

Уже сегодня вечером должна пройти встреча с инвестором, который должен дать деньги на запуск предприятия.

Власти Московской области помогут с организацией сбыта продукции.

Полностью задолженность по зарплате будет погашена в течение нескольких месяцев.