В ручном режиме: глава Зауралья выехал в обезвоженное село

р-н Макушинский, Курганская область, , 16:44 — REGNUM В Курганской области врио главы региона Вадим Шумков распорядился обеспечить бесперебойную подачу воды для жителей села Степное. Для этого он лично посетил Макушинский район, изменив свои планы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Жители села Степное Макушинского района обратились к Вадиму Шумкову с жалобой на перебои с водоснабжением. Подававшее ранее воду МУП «Степное» находится на стадии банкротства по причине задолженности перед предприятием «Транснефть». Страдают все сельчане: кто платит за водоснабжение и кто не платит. Вода для технических нужд, стоимостью 104 рубля за кубометр, подается раз в 2−3 дня на несколько часов. Организован подвоз питьевой воды, так как в местных скважинах вода солёная.

Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьёв сообщил, что проблема будет решена с 1 июля. Достигнута договорённость с ООО «Тепло ресурс» о круглосуточной подаче воды.

«До 1 июля ещё две недели. Договоритесь с «Транснефтью», чтобы на это время ими была обеспечена подача воды», — поставил задачу своему заместителю Вадим Шумков.

А к жителям села обратился с просьбой своевременно вносить плату за воду.