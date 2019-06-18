В Чёрном море возле Крыма пропал дайвер из Екатеринбурга

Симферополь, , 16:19 — REGNUM В Чёрном море идут поиски дайвера из Екатеринбурга. Дмитрий Осипов пропал 13 июня, сообщила в соцсетях его сестра Екатерина.

Аквалангист пропал в семи километрах от посёлка Межводное (Крым) в районе 19:00. Несмотря на поиски, в которых участвовали представители МЧС и других служб, найти его пока не удалось. Попытки найти пропавшего предпринимают и его друзья, которые начали самостоятельные поиски. Родственница дайвера не исключает, что он уже может быть в территориальных водах Украины.

«Прошу вас, его друзья, хорошие знакомые, и те, кто неравнодушен к беде, содействовать в вопросе, чтобы украинское МЧС и пограничные службы Украины начали поиски Дмитрия, в водах на территории Чёрного моря Украины», — написала сестра аквалангиста.

Также она обратилась в дипломатические представительства Российской Федерации за рубежом и к органам власти, в том числе Украины, с просьбой оказать помощь в поисках её брата. 18 июня ею было направлено обращение в министерство сельского хозяйства Крыма, в Пограничное управление по республике. Погрануправление она среди прочего просит оповестить о поисках её брата маломерный флот, корабли и рыбаков, а также пограничные службы Турции, Румынии, Венгрии и Украины.

Женщина уверена, что её брат жив и не сдастся, несмотря на возможные плохие погодные условия.