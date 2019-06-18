Грузовик с фальшивыми лекарствами остановили на посту ДПС в Ингушетии

Магас, , 16:16 — REGNUM Перевозку незаконного лекарственного средства из соседнего субъекта остановили сотрудники полиции Ингушетии. На посту ДПС, расположенном на границе с Северной Осетией, был остановлен грузовой автомобиль с прицепом, в кузове которого находилось около 15 тыс. литров настойки прополиса гомеопатической, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе МВД по республике.

Несертифицированное лекарство перевозилось в пятилитровых емкостях. Всего в машине их оказалось 3000. Весь фальсификат изъят и направлен на экспертизу.

«Установлено, что незаконным производством и сбытом спиртосодержащей жидкости из корыстных побуждений занимались представители компании ООО «Марат и К», — сообщили в МВД.

В настоящее время по данному факту СКР по региону возбудил уголовное дело. Стоит отметить, что фальсифицированную алкогольную продукцию компании «Марат и К» изымают уже не впервые на Северном Кавказе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Кабардино-Балкарии была пресечена попытка провоза 25 тонн спиртосодержащей продукции, которая не была внесена в ЕГАИС. В кузове большегрузного автомобиля марки DAF обнаружили 25 тонн спиртосодержащей продукции — настойки прополиса гомеопатической, крепостью 90% производства ООО «Марат и К», расфасованной в пластиковые канистры. Фальсификат также везли с территории Северной Осетии.