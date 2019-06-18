Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания

Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Задымление стало причиной эвакуации людей из здания правительства и Законодательного собрания Ленинградской области на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга днем 18 июня. Работа чиновников была прервана примерно на час.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, около 14:30 в здании произошло короткое замыкание на лестничной клетке между пятым и чердачным этажами, при этом открытого горения не было. Штатно сработала автоматическая пожарная сигнализация, люди покинули здание, по тревоге прибыли пожарные и медики, однако о пострадавших сведений не поступало.

Сотрудники МЧС осмотрели здание, после чего около 15:30 сотрудники подразделений областной власти вернулись на свои рабочие места.

Как отмечает портал 47news, руководства Ленобласти во время ЧП в здании не было: губернатор Александр Дрозденко находится в рабочей поездке в Волхове вместе с одним из своих заместителей, еще двое его замов — на больничном и в командировке.