Боевики ВСУ заняли детский лагерь в прифронтовой зоне — НМ ЛНР

Луганск, , 15:37 — REGNUM Командование 25-й бригады ВСУ расквартировало личный состав бригады в детском оздоровительном лагере на территории Станично-Луганского района, заявил 18 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«Местные жители обратились к командующему ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM ) с просьбой решить проблему и вернуть лагерь детям. Но до настоящего времени решения по данному вопросу нет», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что многочисленные обращения людей остались без ответа.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в расположении подразделений ВСУ из-за жары участились пожары. В результате двух возгораний погибли два украинских силовика, ещё четверо получили ранения.

Читайте также: Шесть боевиков ВСУ пострадали при пожаре — Народная милиция ЛНР