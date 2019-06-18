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Боевики ВСУ заняли детский лагерь в прифронтовой зоне — НМ ЛНР

Происшествия

Командование ВСУ игнорирует обращения местных жителей

Луганск, 18 июня 2019, 15:37 — REGNUM  Командование 25-й бригады ВСУ расквартировало личный состав бригады в детском оздоровительном лагере на территории Станично-Луганского района, заявил 18 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«Местные жители обратились к командующему ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM ) с просьбой решить проблему и вернуть лагерь детям. Но до настоящего времени решения по данному вопросу нет», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что многочисленные обращения людей остались без ответа.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, в расположении подразделений ВСУ из-за жары участились пожары. В результате двух возгораний погибли два украинских силовика, ещё четверо получили ранения.

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