В Красноярском крае новорожденные оленята пострадали из-за туристов

Красноярск, , 15:16 — REGNUM О неприятном инциденте, произошедшем в июне 2019 года, рассказали сотрудники заповедника «Столбы» в Красноярском крае. Из-за действий туристов пострадали новорожденные оленята.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Столбов», на пешеходной тропе под Чёртовым пальцем (охранная зона заповедника со стороны центрального входа) туристы из Иркутска услышали голоса только что родившихся оленят. Возможно, они решили, что оленятам угрожает опасность, и забрали их с места находки, тем самым лишив животных возможности нормального существования. Мать, скорее всего, просто ждала поодаль, рассказали в заповеднике.

По словам специалистов заповедника, сейчас большинство млекопитающих и птиц выводит своё потомство. Также «можно наткнуться где-нибудь в кустах на только что родившихся оленят». Что касается птиц, в гнезде они являются достаточно уязвимыми для хищников — в случае обнаружения гнезда погибает вся кладка. Поэтому в целях безопасности родители докармливают птенцов вне гнезда.

«Птенец, не умеющий летать, затаивается — так он незаметен хищникам. Но это не значит, что он болеет или нуждается в человеческой помощи! Родители продолжают его кормить. А вот даже молчаливое присутствие человека мешает передаче корма: взрослая птица боится подлетать к маленькому», — объясняют в «Столбах».

Сотрудники просят посетителей не выносить каких-либо животных с территории заповедника или его охранной зоны:

«Это грубое нарушение правил, приравниваемое к браконьерству. Карается соответствующим штрафом».

А если птенец оказался на дороге, его можно «просто аккуратно отогнать» в траву.

Добавим, по сообщениям красноярских СМИ, оленят из охранной зоны «Столбов» отдали в местный зоопарк. Смогут ли они когда-нибудь вернуться в дикую природу, пока неясно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томске в марте 2019 года заметили оленя. Фотографии и видео с этим благородным животным, гуляющим по городу, появились в томских пабликах в соцсетях. Как выяснилось позже, олень сбежал из мини-зоопарка при местном кафе.

Читайте также: Томичей удивил олень, бродивший по городу