Шесть боевиков ВСУ пострадали при пожаре — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:16 — REGNUM Из-за наступления жары на позициях ВСУ в Донбассе увеличилось число пожаров, заявил 18 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«В подразделениях 54-й и 14-й бригад, дислоцируемых в районе населённых пунктов Новотошковское и Золотое, произошли возгорания блиндажей, в результате которых двое военнослужащих 54-й бригады погибли, четверо получили сильные ожоги», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что в результате пожара в районе размещения 14-й бригады, было уничтожено оружие и боеприпасы к нему.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в ходе учебных стрельб пострадали четыре боевика ВСУ, один из них скончался по дороге в больницу.

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