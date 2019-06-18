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В Танзании родителям вернули ребенка, похищенного в 2018 году

Происшествия

Виновные в похищении и продаже ребенка были задержаны в феврале 2019 года

Сонгеа, Танзания, 18 июня 2019, 15:14 — REGNUM  Похищенный в возрасте семи дней, а затем проданный за 30 тысяч танзанийских шиллингов (около 13 долларов США) ребенок был возвращен родителям в Танзании, передает газета Mtanzania.

В субботу, 15 июня, в полицейском участке губернатор области Рувума Кристина Мндеме возвратила ребенка родной матери. Девушка поблагодарила полицию за проделанную работу и задержание преступников.

По данным следствия, семидневный младенец был похищен 26 сентября 2018 года в три часа ночи. Виновные в похищении и продаже ребенка были задержаны в феврале 2019 года и приговорены к двум годам тюремного заключения, сообщает издание.

Начальник полиции области Рувума Симон Маигва призвал женщин, которые не могут иметь детей, обращаться в детские дома, а не воровать чужих детей.

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Похищения детей
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