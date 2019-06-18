Гражданин России пострадал в ходе драки в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 15:08 — REGNUM Российский гражданин получил ранение в ходе массовой потасовки в турецком Стамбуле. Об этом говорится в заявлении генконсульства России в Стамбуле, опубликованном 18 июня.

Отмечается, что конфликт произошел в офисе логистической компании в городском районе Фатих. Ссора переросла в драку, участники которой пустили в ход холодное и огнестрельное оружие.

Российский гражданин получил ножевое ранение, не угрожающее жизни. Известно также, что гражданин Грузии был ранен из огнестрельного оружия и скончался.

Местные правоохранители разбираются в произошедшем. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с полицией.

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