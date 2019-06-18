В Москве возбудили дело после нападения на руководителя Фонда кино

Москва, , 14:58 — REGNUM В Москве сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нападения на исполнительного директора российского Фонда кино Вячеслава Тельнова, сообщает 18 июня «Пятый канал».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ («Побои»).

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел вечером 17 июня возле дома Тельнова. Неизвестный дважды ударил кинопродюсера, после чего последний обратился в полицию. По его словам, причиной нападения было не ограбление.

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