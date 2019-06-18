В Петербурге из-за штормового ветра травмирована женщина

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Сильный ветер, пришедший в Петербург во вторник, 18 июня, стал причиной ЧП в Калининском районе города. Здесь, на пересечении проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской, в третьем часу дня пострадала женщина.

У торгового ларька размером 2×2 метра ветром оторвало плохо закрепленную металлическую конструкцию, которая упала на женщину-продавца.

«Специалисты скорой помощи производят осмотр женщины. На месте также находятся сотрудники пожарно-спасательного подразделения», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение, согласно которому в Петербурге прогнозировалось усиление западного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду, а также волны высотой до 1,5 м в Финском заливе.

В среду, 19 июня, ветер стихнет до умеренного.