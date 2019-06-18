Экс-глава Серпуховского района Подмосковья поранил себя в суде

Москва, , 14:59 — REGNUM Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун нанес себе травмы, выступая на судебном заседании по видеосвязи. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в больнице СИЗО «Матросская тишина». Шестун заявил, что у него остался единственный «патрон» — собственная жизнь. Затем 54-летний арестант повредил себе руку острым предметом.

Бывшему чиновнику оказали медицинскую помощь, после чего он смог продолжить выступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в тюне 2018 года Шестуна арестовали за превышение должностных полномочий. В феврале 2019 года ему предъявили новое обвинение — в получении взятки в особо крупном размере. Своей вины Шестун не признаёт.

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