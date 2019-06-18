Из горсовета Красноярска украли фигуру Жириновского

Красноярск, , 14:36 — REGNUM Ростовая фигура российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского исчезла из кабинета руководителя фракции ЛДПР в городском совете Красноярска. Информацию об этом сегодня, 18 июня, обнародовал депутат красноярского горсовета Константин Сенченко на своей странице в «Фейсбуке».

"Сессия Красноярского городского совета началась со скандала. Фракция ЛДПР заявила о краже ростовой фигуры Жириновского, которая находилась в кабинете руководителя фракции», — пишет Сенченко.

Руководитель фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Роман Крастелев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что из его кабинета в горсовете исчезла ростовая фигура Владимира Жириновского.

«Информация об исчезновении фигуры Владимира Жириновского из моего кабинета соответствует действительности. Мы об этом сами заявили сегодня, 18 июня, на сессии горсовета. Из служебного кабинета была тайно похищена конструкция с изображением Владимира Вольфовича. Ещё буквально недавно она была на месте, но сегодня её уже не оказалось. У меня есть две версии на этот счёт: либо это действительно кража, тогда удивляет качество работы нашей охраны, либо это какое-то указание администрации таким способом удалить образ лидера оппозиционной партии из служебного кабинета, что является вопиющим фактом, на мой взгляд. Мы обязательно подготовим соответствующее заявление в полицию», — прокомментировал Крастелев.

По его словам, фигура в натуральную величину на металлическом каркасе была изготовлена из пластика. Это достаточно объёмная конструкция, выйти незаметно с которой из здания горсовета очень сложно, резюмировал Роман Крастелев.