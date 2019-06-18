Похитителям икон на 30 млн из Макарьевского монастыря вынесли приговор

Нижний Новгород, , 14:17 — REGNUM Четыре человека осуждены приговором Лысковского районного суда Нижегородской области за хищение икон, представляющих особую художественную и культурную ценность, и предметов церковного культа. Троим назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до девяти лет, одному из осужденных назначен условный срок, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области.

Суд установил, что с января 2016 года по май 2018 года мужчины похитили иконы и предметы церковного культа из храмов, монастырей и соборов на территории Нижнего Новгорода и Лысковского района области на общую сумму более 30 млн рублей.

Так, в мае прошлого года группа приехали к Свято-Троицкому Макарьевскому Желтоводскому женскому монастырю. Один из преступников зашел в одно из зданий монастыря вместе с экскурсионной группой, а затем спрятался в заранее определённом месте. После того, как храм закрыли на ночь, мужчина взломал киоты и достал иконы 1917 года стоимостью 28,1 млн рублей. Положив «сокровища» в сумку, он спустил ее сообщникам из окна.

Двое из преступников пытались обжаловать приговор суда, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по фактам кражи ценностей было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 («Кража» — 5 преступлений), п. «а» ч.2 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»).

В ходе расследования оперативники выяснили, что среди коллекционеров антиквариата появилось предложение о покупке одной из икон — мироточивого образа Божией Матери «Владимирская» XVII века. За неё преступники запросили более 5 млн рублей. Три иконы были при ворах, когда они ехали в предполагаемому покупателю, остальные нашли в тайнике в лесном массиве.