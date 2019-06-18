Уборщица из мести вынесла документы из суда в Чувашии и сожгла

Чебоксары, , 14:02 — REGNUM В Чувашии завершено уголовное дело в отношении жительницы посёлка Вурнары, которая работала в качестве техперсонала в суде и обвинялась во вмешательстве в работу суда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, она кинула в самодельную печь материалы уголовного дела.

В судебном заседании установлено что подсудимая, работая в качестве технического персонала в помещении Вурнарского районного суда, затаила «обиду на сотрудников суда в связи с увольнением своего сожителя», ранее также работавшего здесь.

«Из чувства мести она решила дискредитировать руководство суда. Утром 14 сентября 2018 года, находясь в кабинете секретаря судебного заседания, под видом выноса для сжигания старых рабочих журналов и мусора она самовольно взяла со стола материалы уголовного дела по обвинению лица в совершении особо тяжкого преступления и вынесла во двор суда, где сожгла в самодельной печи», — говорят в надзорном ведомстве.

В результате сроки рассмотрения уголовного дела были необоснованно затянуты, также были нарушены конституционные права граждан на доступ к правосудию. По данным прокуратуры, подсудимая вину не признала.

Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ («Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия»). Ибресинский райсуд признал её виновной и назначил наказание в виде 50 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Ульяновске направлено в суд уголовное дело в отношении безработного мужчины, которого обвиняют в неоднократных попытках сжечь офис регионального управления Роскомнадзора. По данным прокуратуры, причиной стало желание отомстить за блокировку «пиратского» интернет-ресурса.

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