В водоохранной зоне Братского водохранилища незаконно вырубали лес

Иркутск, , 13:59 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура через суд доказала, что министерство лесного комплекса Иркутской области нарушило порядок изменения условий договора аренды лесного участка, расположенного на территории Падунского лесничества в водоохранной зоне Братского водохранилища. Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, заключение дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка привело к удвоению объёма заготовки ликвидной древесины.

«Договор аренды лесного участка изначально заключен по результатам торгов с определенным возможным ежегодным объемом заготовки древесины при проведении в защитных лесах рубок ухода. Основаниями для назначения выборочных санитарных рубок на общей площади 354,1 га явились акты лесопатологических обследований, проведенных 12 и 13 октября 2015 года. Проведенной Братской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой установлен ряд нарушений лесного законодательства, свидетельствующих о ничтожности дополнительного соглашения», — пояснили в прокуратуре.

В ходе разбирательства выяснилось, что фактически указанные в актах лесные участки в полном объеме не обследовались, информация о состоянии лесных насаждений, изложенная в актах лесопатологического обследования, не являлась достоверной. Кроме того, незаконно был изменен объем заготовки древесины (без внесения изменений в лесохозяйственный регламент Падунского лесничества).

Напомним, ещё более скандальное дело с масштабными вырубками леса на заповедной территории рассматривается сейчас следователями СУ СК РФ по Иркутской области. Речь идёт о признании незаконными договоров о реализации древесины в государственном природном заказнике «Туколонь». По версии следствия, с сентября 2017 года по апрель 2018 года инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области», директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» и временно замещающий должность руководителя Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области (занимал эту должность на момент совершения преступления) незаконно назначили, согласовали и провели в заказнике сплошную санитарную рубку на площади 119,4531 га. Лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира, причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей. Один из обвиняемых находится под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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