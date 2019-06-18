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Возбуждено уголовное дело по подделке подписей в Ярославской области

Происшествия

Со сменой управляющих компаний будет разбираться полиция

Возбуждено уголовное дело по подделке подписей в Ярославской области
УМВД России по Ярославской области

Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 июня 2019, 13:37 — REGNUM  В Переславле-Залесском Ярославской области возбуждено уголовное дело в связи с возможной подделкой протоколов собраний жильцов о переходе в новую управляющую компанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 130 домов в один день «выбрали» новые управляющие компании. Депутаты городской думы заявили о «беспределе», жители говорили о том, что собрания собственников фактически не проводились.

«Возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) по обращениям жителей одного из домов. В рамках предварительного расследования проводятся необходимые следственные действия, рассматриваются иные обращения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

По информации ИА REGNUM, ряд переславцев в полиции дали показания о том, что в протоколах собраний собственников стоят подписи напротив их фамилий, но они эти подписи не ставили. Несмотря на скандальность ситуации, региональные власти внесли спорные дома в лицензии двух управляющих компаний.

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Подделка документов
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