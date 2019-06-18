Губернатор Куйвашев соболезнует семье погибшего экс-главы Свердловской ж/д

Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, погибшего в Москве. Об этом он написал в своём Instagram.

Глава Среднего Урала отметил, что Алексей Миронов ушёл из жизни добровольно, а последний год жизни был омрачён уголовным преследованием руководителя и обвинениями в совершении коррупционного преступления. Но несмотря на это Куйвашев уверен, что большинство запомнит экс-главу СвЖД «профессионалом, опытным железнодорожником, надёжным человеком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело подследственного экс-начальника было найдено в его доме в Москве. При этом буквально 14 июня он был отпущен из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей.

Миронова обвиняли в получении взятки. Сам он не признал вины.