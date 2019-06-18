В Курганской области ребёнок упал с обрыва и утонул

р-н Белозёрский, Курганская область, , 12:58 — REGNUM В Курганской области проводится доследственная проверка по факту гибели семилетней девочки. Ребёнок утонул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла днём 17 июня 2019 года в посёлке Стеклозавод Белозерского района. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде и, не удержав равновесия, упала с обрыва в реку и утонула. Очевидцем падения стала другая девочка.

На данный момент следствием проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.