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В Курганской области ребёнок упал с обрыва и утонул

Происшествия

Ведётся доследственная проверка

р-н Белозёрский, Курганская область, 18 июня 2019, 12:58 — REGNUM  В Курганской области проводится доследственная проверка по факту гибели семилетней девочки. Ребёнок утонул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла днём 17 июня 2019 года в посёлке Стеклозавод Белозерского района. По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде и, не удержав равновесия, упала с обрыва в реку и утонула. Очевидцем падения стала другая девочка.

На данный момент следствием проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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