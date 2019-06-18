Шестилетняя девочка получила травмы на батуте в Нижегородской области

Нижний Новгород, , 12:51 — REGNUM В Нижегородской области шестилетняя девочка сломала во время развлечения на игровом оборудование «Горка-батут». В отношении индивидуального предпринимателя — владельца оборудования — возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Инцидент произошел 13 мае в населенном пункте Дальнее Константиново.

Следствие полагает, что ребенок сломал руку в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем установленных правил эксплуатации надувного оборудования.

Работа оборудования в настоящее время прекращена.

В рамках расследования проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 мая в Бурятии батут с игравшими на нем детьми порывом ветра был буквально поднят в воздух, а затем он лопнул. В результате происшествия четверо детей были госпитализированы с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. Устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности