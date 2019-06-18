По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Пенза, , 12:17 — REGNUM Пятнадцать фигурантов уголовного дела о массовой драке в пензенском селе Чемодановка помещены под стражу. Решение об аресте принял Первомайский районный суд города Пензы, передает 18 июня телеканал «360».

Подозреваемые проведут под арестом два месяца. Кроме того, не исключены другие аресты, уточнил начальник отдела по связям со СМИ суда Сергей Маслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Чемодановке разгорелся конфликт с участием местных жителей. Остановить драку удалось прибывшему на место наряду ОМОН. Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.

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