В Саратовской области заведено уголовное дело за пропаганду терроризма

Саратов, , 12:07 — REGNUM УФСБ России по Саратовской области выявлена противоправная деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик, причастного к публичному оправданию среди осужденных деятельности международных террористических организаций, действующих на территории Сирии, Ирака и Афганистана.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, мужчина, отбывая наказание в ОТБ-1 (областная туберкулезная больница — 1) УФНС по Саратовской области, при других осужденных признавал идеологию и практику террористических организаций «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. После освобождения в марте 2019 года, находясь в Энгельсской городской клинической больнице № 1, в присутствии иных лиц вновь публично оправдывал действия террористов.

Экспертным исследованием высказываний объекта установлено, что в них содержатся оправдание и одобрение деятельности террористических организаций и отдельных руководителей незаконных вооруженных формирований. Противоправная деятельность гражданина задокументирована. В настоящий момент фигурант уголовного дела содержится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.