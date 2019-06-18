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В Киеве изъято около 25 кг героина

Происшествия

Наркотики предназначались для стран Евросоюза

Киев, 18 июня 2019, 12:09 — REGNUM  В Киеве задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в транспортировке наркотиков, заявил 18 июня первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня ночью в ходе проведения специальных мероприятий в Киеве сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности задержали двух иностранных граждан. В ходе осмотра авто, в тайниках, было изъято около 25 кг героина. Изъятый героин должен был попасть на наркорынок Евросоюза», —сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области была пресечена деятельность нарколаборатории. В ходе обысков были изъяты наркотики общей стоимостью около 12,5 млн гривен.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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