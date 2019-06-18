Вторник, 18 Июня 2019 года
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Из-за пожара в Барнауле пришлось эвакуировать 15 человек

Происшествия

Пострадавших нет

Барнаул, 18 июня 2019, 11:56 — REGNUM  Невыключенный вовремя электроприбор поднял по тревоге более 20 пожарных в Барнауле. Они эвакуировали 15 человек, в том числе, двоих детей. Подробности ЧП, произошедшего сегодня, 18 июня, в жилом доме по улице Ускова в столице Алтайского края, сообщает региональное ГУ МЧС.

«Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 12:26 местного времени. На момент прибытия пожарных из окна, расположенного на пятом этаже 16-этажного дома, шел дым, задымление было и в подъезде», — отмечают в МЧС.

По их словам, чтобы попасть в горящую квартиру, потребовалось вскрыть дверь и использовать автолестницы. Проникнув к очагу пожара, спасатели увидели, что горела мебель. Однако для того, чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось около 20 минут.

По оценке помощника начальника караула пожарно-спасательной части №2 Анатолия Беседина, наиболее вероятная причина случившегося — замыкание в оставленном без присмотра зарядном устройстве.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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