Из-за пожара в Барнауле пришлось эвакуировать 15 человек

Барнаул, , 11:56 — REGNUM Невыключенный вовремя электроприбор поднял по тревоге более 20 пожарных в Барнауле. Они эвакуировали 15 человек, в том числе, двоих детей. Подробности ЧП, произошедшего сегодня, 18 июня, в жилом доме по улице Ускова в столице Алтайского края, сообщает региональное ГУ МЧС.

«Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 12:26 местного времени. На момент прибытия пожарных из окна, расположенного на пятом этаже 16-этажного дома, шел дым, задымление было и в подъезде», — отмечают в МЧС.

По их словам, чтобы попасть в горящую квартиру, потребовалось вскрыть дверь и использовать автолестницы. Проникнув к очагу пожара, спасатели увидели, что горела мебель. Однако для того, чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось около 20 минут.

По оценке помощника начальника караула пожарно-спасательной части №2 Анатолия Беседина, наиболее вероятная причина случившегося — замыкание в оставленном без присмотра зарядном устройстве.