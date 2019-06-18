В Хмельницкой области попал в ДТП автобус с туристами

Хмельницкий, Украина, , 11:47 — REGNUM В районе села Войтовцы Хмельницкой области туристический автобус толкнулся с тягачом, один пассажир погиб, сообщило 18 июня информационное агентство «Укринформ».

"По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения «Неаполь-Херсон», допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился о заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом», — сказано в сообщении.

От удара погиб 31-летний житель Львовской области, три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили травмы. В данный момент они находятся в реанимационном отделении местной больницы.

Полицейские задержали водителя автобуса. Сейчас они выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. Водитель автомобиля погиб на месте. Водитель и 50 пассажиров автобуса не пострадали.

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