Забил насмерть в корыте: жителя Чувашии обвинили в смерти матери

Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, которого обвиняют в серии преступлений, в том числе в смерти 56-летней матери. Тело женщины было обнаружено на улице в корыте, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР по республике.

Разбирательства начались после того, как рано утром 24 марта 2019 года на улице в одной из деревень Урмарского района в пластмассовом корыте было обнаружено тело 56-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Правоохранители также обнаружили в доме, где она проживала, её сожителя с кровавой раной в области головы: мужчина был без сознания. Его госпитализировали, врачам удалось его спасти.

В ходе следствия в поле зрения попал 36-летний сын погибшей. Согласно материалам дела, накануне вечером он был пьян и незаконно проник в дом к 82-летнему односельчанину, у которого проживала его мать. Ударив хозяина дома обухом топора, он потребовал от матери, чтобы она пошла с ним домой.

«Затем он усадил её в найденное в этом хозяйстве пластмассовое корыто и повез по снегу к своему дому, однако по пути веревка сорвалась. В ходе вновь возникшего скандала сын нанес матери не менее 19 ударов руками и ногами по голове, туловищу и по другим частям тела, после чего ушёл, оставив ее там же. Женщина от полученных травм, в том числе множественных переломов ребер и грудины, скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени», — говорят в следственном управлении.

Мужчину обвиняют в незаконном проникновении в дом, угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в чувашском Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери: женщину спас другой сын, выбив дверь в комнату брата.

Подробнее: Житель Чувашии пытался изнасиловать свою 79-летнюю мать