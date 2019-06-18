В администрации забайкальского посёлка Атамановка прошли обыски

п.г.т. Атамановка, Забайкальский край, , 11:27 — REGNUM В администрации забайкальского посёлка Атамановка сегодня, 18 июня, провели обыски. Как сообщает региональное СУ СК РФ, ряд чиновников подозревается в крупном мошенничестве с землёй, а также в служебном подлоге.

«По версии следствия, подозреваемые использовали свои должностные полномочия и незаконно оформили документы, по которым в дальнейшем был незаконно оформлен в собственность земельный участок в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. Ущерб от действий подозреваемых составил около 500 тысяч рублей», — сообщается в официальном сообщении следственного управления.

Также известно, что в ходе обысков в рабочих кабинетах фигурантов дела был изъят ряд документов, а само уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией краевого УМВД.

Напомним, Атамановка — это посёлок городского типа в центральной части Читинского района Забайкальского края России, административный центр городского поселения «Атамановское». Население — 10 364 человека.