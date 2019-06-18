В Южной Корее задержано северокорейское рыболовное судно

Сеул, , 11:13 — REGNUM 16 июня в Южной Корее была задержана северокорейская рыболовецкая лодка, непреднамеренно нарушившая морскую границу. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Представители спецслужб, минобороны и службы береговой охраны проводят допрос четверых моряков. Детали допроса не раскрываются — также неизвестно, выразили ли граждане КНДР желание вернуться на родину. Отмечается, что ни ВМФ, ни береговая охрана не смогли обнаружить и идентифицировать судно, пока оно не достигло берегов Южной Кореи.

Примечательно, что 14 июня произошёл аналогичный случай, однако военные корабли Южной Кореи вовремя оказали помощь терпящим бедствие рыбакам и вернули их в территориальные воды КНДР. Тогда северокорейские власти оперативно связались с Сеулом по «горячей линии» и проинформировали о потерявшемся судне, однако 16 июня такого не произошло, отмечает Yonhap.