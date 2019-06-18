Во время митингов в Казахстане травмы получили 300 полицейских — МВД

Нур-Султан, , 11:13 — REGNUM Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения во время несанкционированных акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане. Об этом 18 июня заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, полицейские получили в основном легкие телесные повреждения, однако несколько человек получили переломы. В настоящее время госпитализировано шесть сотрудников правоохранительных органов, отметил министр.

«В основном, лёгкие телесные повреждения, есть и перелом голени, черепно-мозговая травма, потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями и арматурой», — добавил Тургумбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 10 июня в Алма-Ате и Нур-Султане прошли несанкционированные акции протесты, во время которых произошли задержания протестующих. За участие в незаконных акциях протеста к административной ответственно привлечены 957 человек.

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