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Во время митингов в Казахстане травмы получили 300 полицейских — МВД

Происшествия

Госпитализированы шесть сотрудников полиции

Нур-Султан, 18 июня 2019, 11:13 — REGNUM  Более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения во время несанкционированных акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане. Об этом 18 июня заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, полицейские получили в основном легкие телесные повреждения, однако несколько человек получили переломы. В настоящее время госпитализировано шесть сотрудников правоохранительных органов, отметил министр.

«В основном, лёгкие телесные повреждения, есть и перелом голени, черепно-мозговая травма, потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями и арматурой», — добавил Тургумбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 10 июня в Алма-Ате и Нур-Султане прошли несанкционированные акции протесты, во время которых произошли задержания протестующих. За участие в незаконных акциях протеста к административной ответственно привлечены 957 человек.

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Политическая жизнь Казахстана
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