Вторник, 18 Июня 2019 года
11:17:35 МСК

В Бразилии однополая пара арестована по подозрению в убийстве ребенка

Происшествия

Мальчика одевали в женскую одежду

Бразилиа, 18 июня 2019, 11:17 — REGNUM  В Бразилии по подозрению в убийстве 9-летнего ребенка арестована пара молодых женщин, состоявших в отношениях, пишет газета ABC. Подозреваемые дали признательные показания.

27-летней Розане Кандиду предъявлено обвинение в убийстве собственного сына по предварительному сговору. По версии следствия, женщины расправились с ребенком 31 мая и попытались избавиться от тела. За год до убийства они пытались заставить мальчика сменить пол и даже самостоятельно провели хирургическую операцию в домашних условиях. Мальчика одевали в женскую одежду, но ребенок отказался менять пол. Его несогласие и стало причиной убийства.

На допросе Кандиду заявила, что ребенок был для нее обузой, мешал отношениям и напоминал ей бывшего партнера, к которому она испытывает ненависть.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в немецком Касселе начался суд над профессором биологии, с научной точки зрения раскритиковавшим усыновление детей однополыми парами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить