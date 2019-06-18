В Бразилии однополая пара арестована по подозрению в убийстве ребенка

Бразилиа, , 11:17 — REGNUM В Бразилии по подозрению в убийстве 9-летнего ребенка арестована пара молодых женщин, состоявших в отношениях, пишет газета ABC. Подозреваемые дали признательные показания.

27-летней Розане Кандиду предъявлено обвинение в убийстве собственного сына по предварительному сговору. По версии следствия, женщины расправились с ребенком 31 мая и попытались избавиться от тела. За год до убийства они пытались заставить мальчика сменить пол и даже самостоятельно провели хирургическую операцию в домашних условиях. Мальчика одевали в женскую одежду, но ребенок отказался менять пол. Его несогласие и стало причиной убийства.

На допросе Кандиду заявила, что ребенок был для нее обузой, мешал отношениям и напоминал ей бывшего партнера, к которому она испытывает ненависть.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в немецком Касселе начался суд над профессором биологии, с научной точки зрения раскритиковавшим усыновление детей однополыми парами.