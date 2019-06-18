В Танзании столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Додома, , 11:03 — REGNUM Около железнодорожной станции Додома в Танзании произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского поезда. В результате инцидента пострадали 29 человек. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщил губернатор области Додома Протаса Катамби.

По его словам, авария произошла 18 июня в 5:30 утра. Поезд следовал из Кигомы в Дар-эс-Салам. Губернатор добавил, что грузовик врезался в пассажирский вагон, после чего поезд сошел с рельс. Водитель грузовика скрылся с места преступления, рассказали очевидцы. Он был объявлен в розыск.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению железнодорожного сообщения. Раненые были доставлены в больницу.