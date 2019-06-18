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В Пермском крае снизился уровень производственного травматизма

Происшествия

Также незначительно понизилась смертность на производстве

Пермь, 18 июня 2019, 10:43 — REGNUM  В Пермском крае по итогам 2018 года снизился уровень производственного травматизма. Об этом сообщает Пермьстат.

Всего в 2018 году органы статистики обследовали 2711 предприятий, кроме тех, что микро. И выяснилось, что всего на производстве пострадал 631 человек вместо 716, получивших травмы в 2017 году. На тысячу работающих показатель травмированных снизился с 1,6 до 1,5.

Также упала смертность от травм, правда, не так весомо. Если в 2017 году на производстве погибли 23 человека, то в 2018-м — уже 22.

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Производственный травматизм и охрана труда
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