Руководителя Фонда кино избили возле дома в Москве

Москва, , 10:42 — REGNUM В Москве вечером 17 июня был избит исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, сообщает телеканал «360».

»Напали и избили возле дома. Зубы выбили, лицо разбито», — рассказал пострадавший.

Происшествие, по словам Тельнова, случилось около 22:00. Нападавший был крупного телосложения, он снимал происходящее на видео. По мнению исполнительного директора, причиной нападения было не ограбление.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслава Тельнова назначили на должность исполнительного директора Фонда кино в ноябре 2018 года. Ранее он был главой Госфильмофонда, до этого долгое время работал директором департамента кинематографии Минкульта РФ.

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