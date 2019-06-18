Экс-охранника школы в Ульяновске обвинили в надругательстве над школьницей

Ульяновск, , 10:31 — REGNUM В Ульяновске направлено в суд уголовное дело 54-летнего бывшего охранника школы, которого обвиняют в насильственных сексуальных действиях в отношении 10-летней ученицы. Об этом сообщает областное следственное управление СКР.

Преступление было совершено 18 марта 2019 года. Следствие полагает, что около 14 часов обвиняемый привел с территории школы к себе в квартиру по ул. Северный Венец 10-летнюю девочку, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник был задержан. Установлено, что он работал охранником в школе, где училась девочка.

В ходе разбирательств был установлено, что в 2007 году он был судим за незаконный оборот наркотических средств. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в чувашском Новочебоксарске вынесен приговор в отношении 80-летнего учителя по шашкам, который проводил внеурочные занятия по шашкам с семилетней ученицей. Следствием и судом было установлено, что во время одного из таких занятий злоумышленник совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала своей матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы. В ходе следствия установлено, что ранее злоумышленник дважды совершал в отношении нее аналогичные преступления. Мужчину признали виновным в надругательстве над семилетней ученицей и назначили восемь лет колонии строгого режима.

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