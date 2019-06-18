Фотографа-педофила задержали в Омске

Омск, , 10:29 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего фотографа, подозреваемого в развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

По версии следствия, омич, работая в фотостудии, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал.

Подозреваемого задержали. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно, что в Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей учительницы по обвинению в совершении развратных действий. Жительница города Канска в соцсетях отправляла школьникам сообщения интимного характера. По результатам экспертизы у женщины нашли «психическое расстройство, лишающее её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». Уголовное дело направили в суд.

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