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Фотографа-педофила задержали в Омске

Происшествия

Мужчина подозревается в развращении несовершеннолетних

Омск, 18 июня 2019, 10:29 — REGNUM  В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего фотографа, подозреваемого в развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

По версии следствия, омич, работая в фотостудии, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал.

Подозреваемого задержали. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно, что в Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей учительницы по обвинению в совершении развратных действий. Жительница города Канска в соцсетях отправляла школьникам сообщения интимного характера. По результатам экспертизы у женщины нашли «психическое расстройство, лишающее её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». Уголовное дело направили в суд.

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