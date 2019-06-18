В Ставрополе погиб солдат-срочник из Ростовской области

п. Целина, Ростовская область, , 10:45 — REGNUM Призывник из посёлка Целина Ростовской области погиб в войсковой части Ставрополя. Мать юноши не верит официальной версии произошедшего, согласно которой солдат-срочник покончил с собой.

На службе у Александра Я. обострилась старая травма, поэтому большую часть службы призывник провёл в госпитале. Как уверяет мать солдата-срочника Ирина Я., обратившаяся в редакцию «Блокнот Ростов», у её сына частичный разрыв мениска, повреждение крестообразной связки колена. Но, несмотря на подтверждённый специалистами Ростовской областной клинической больницы диагноз, юношу отправили на службу в армию.

Спустя неделю у Александра обострилась травма. После многочисленных просьб и обращения в Комитет солдатских матерей уроженцу Ростовской области разрешили пройти лечение в ростовском госпитале, врачи которого рекомендовали направить юношу в госпиталь имени Бурденко в Москве. Пройдя лечение в Ростове-на-Дону, призывник был признан годным к несению службы и вновь отправлен в стравропольскую часть.

«После возвращения в Ставрополь ему дали 30 дней на восстановление. Он был освобожден от тяжелой работы, однако каждый день спускался на костылях с пятого этажа на построение. У него в колене что-то хрустело, были болевые ощущения, но в госпитализации ему отказывали», — говорит Ирина Я.

В итоге после звонка дежурному офицеру Александр пообещал матери, что на следующий день поедет в госпиталь. Но спустя час женщине перезвонили и сообщили, что её сын найден мёртвым в туалете войсковой части. Родителям было сказано, что солдат-срочник не смог пережить смерть бабушки, которая умерла несколькими месяцами ранее. По словам матери, эта версия абсурдна.

Тем временем по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Но на сайте Главного военного следственного управления СКР подтверждения этой информации не найдено. Также нет никаких сведений о трагедии на официальном портале военной прокуратуры Южного военного округа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что подобный случай произошёл в Краснодарском крае. По факту гибели солдата-срочника из Орловской области в одной из военных частей Кубани возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, юноша покончил с собой.

Известно, что Игорь Ф. периодически обращался к родителям с просьбой перечислить ему деньги и жаловался на дедовщину в части. По словам родителей, в мае призывника сильно избили.

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