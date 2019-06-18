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Река подмыла дорогу в Кабардино-Балкарии, в двух селах введен режим ЧС

Происшествия

Последствия стихии устраняются

Нальчик, 18 июня 2019, 10:15 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии резко поднявшийся уровень воды в реке Черек вызвал подтопления. Размыта автодорога в Урванском районе, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В Урванском районе между между сельскими поселениями Нижний Черек и Старый Черек в результате подъема уровня воды в реке Черек произошел подмыв и частичное разрушение берега автодороги», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с разрушением дороги и подъемом воды в реке в двух селах введен режим ЧС, Решение об этом 17 июня приняла администрация Урванского муниципального района. По данным МЧС, подмытая трасса не является федеральной. Добраться к сельским поселениям можно по объездным путям.

Напомним, ранее сообщалось о размыве земляного полотна и дорожной одежды на 4-м км автомобильной дороги Старый Черек — Котляревская в Урванском районе в результате разлива реки Черек. В министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР сообщили, что на указанном участке автодороги организованы все необходимые работы для дальнейшего предотвращения размыва дороги в целях обеспечения бесперебойного и безопасного пропуска автотранспортных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года из-за подъема уровня воды в реке Черек произошел размыв дамбы, в результате был разрушен участок дороги Нарткала — Озрек — Старый Урух. Образовался провал длиной более 50 метров.

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