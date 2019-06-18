ВСУ обстреляли из гаубиц село Красноармейское — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:16 — REGNUM Боевики ВСУ открыли огонь из 122-мм гаубиц по селу Красноармейское на территории ДНР, сообщили 18 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Было выпущено 15 снарядов со стороны подконтрольного Украине населённого пункта Гнутово.

«В результате обстрела повреждение кровли и остекления получил жилой дом по адресу ул. Пархоменко, 16. Кроме того, осколками повреждены ёмкости на территории автозаправочной станции», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии населённый пункт Коминтерново, частично обесточив его.

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Напомним, применение артиллерии калибра более 100 мм в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.