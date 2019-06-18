За сутки украинские силовики 15 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 15 случаев нарушения режима прекращения огня боевиками ВСУ, во время которых они выпустили по территории ДНР 47 единиц боеприпасов, сообщили 18 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские формирования выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Спартак, Минеральное, Ясиноватая, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Саханка, Украинское, Безыменное», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов в населённом пункте Коминтерново повреждения получили два дома и хозяйственная постройка. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщило ИА REGNUM, сутками ранее Коминтерново подверглось мощному обстрелу ВСУ с применением 122-мм гаубиц. В результате часть села была обесточена.

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